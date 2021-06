Dall'Inghilterra: c'è anche Pirlo in corsa per sostituire Ancelotti all'Everton

Ci sono anche Andrea Pirlo e Claudio Ranieri in corsa per la panchina dell'Everton, lasciata libera da Claudio Ancelotti. Lo riporta il Daily Mail, che spiega come proprio l'ex Juventus sia stato contattato di recente, e prenderà una decisione nei prossimi giorni. Insieme a Nuno Espirito Santo e David Moyes, prende piede anche l'ipotesi Claudio Ranieri, che in Inghilterra è entrato nella storia con il Leicester: per ora nessun contatto con l'ex Sampdoria, ma il suo nome è tenuto in considerazione dalla dirigenza dei Toffees.