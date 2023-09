Dalla Francia - Altro che Gattuso, il tecnico del Lione sarà un altro campione del mondo

Secondo quanto riportato da L'Équipe, dovrebbe essere Fabio Grosso l'erede di Laurent Blanc sulla panchina dell'Olympique Lione

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto riportato da L'Équipe, dovrebbe essere Fabio Grosso l'erede di Laurent Blanc sulla panchina dell'Olympique Lione. L'ex allenatore del Frosinone, dopo aver portato i gialloblù in Serie A, era rimasto senza incarico. Ora arriva la nuova possibilità in Ligue 1. Non sarà dunque Gennaro Gattuso il nuovo tecnico ma l'ex giocatore dello stesso club francese, che ha militato nell'OL dal 2007 al 2009.