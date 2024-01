Dalla Francia - Thiago Motta nel mirino del Barcellona al posto di Xavi

GIOVANILI PRIMAVERA, SOLO UN PUNTO PER IL NAPOLI CONTRO IL PISA: FINISCE 0-0 Il Napoli Primavera ha pareggiato con il Pisa per 0-0 nella 15esima giornata del Campionato Primavera 2 allo Stadio "Piccolo" di Cercola Il Napoli Primavera ha pareggiato con il Pisa per 0-0 nella 15esima giornata del Campionato Primavera 2 allo Stadio "Piccolo" di Cercola LE ALTRE DI A JUVENTUS, QUASI FATTA PER FELIPE ANDERSON: LASCERÀ LA LAZIO A ZERO L'attaccante brasiliano delle Lazio non si sposterà certo in questa sessione di gennaio, ma a partire dal 2 febbraio potrà liberamente firmare L'attaccante brasiliano delle Lazio non si sposterà certo in questa sessione di gennaio, ma a partire dal 2 febbraio potrà liberamente firmare