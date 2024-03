"Dani Alves si è suicidato", ma è una fake news. Il fratello: "Sopporta la crudeltà dell'uomo"

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella serata di ieri si era sparsa la voce, poi smentita, che Dani Alves si fosse suicidato. Intorno alle 21 un account Instagram ha lanciato la notizia della morte del terzino brasiliano, notizia poi riportata da altri profili e divenuta subito virale. Tuttavia si è trattata di una fake news per fortuna.

Condannato a 4 anni e 6 mesi di carcere per violenza sessuale nei confronti di una giovane nella discoteca Sutton di Barcellona il 30 dicembre 2022, il laterale brasiliano viene monitorato attentamente in carcere. Per lui, come riferiscono i media brasiliani, è stato messo in atto un protocollo.

La notizia del suicidio è stata smentita anche dalla sua famiglia. Ney Alves, fratello di Dani, ha pubblicato sui social il seguente messaggio: "Che Dio ti dia salute e saggezza per superare e sopportare la crudeltà degli esseri umani, che Dio abbia pietà della tua vita e di quella della nostra famiglia".