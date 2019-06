De Rossi verso il Boca Juniors, il ds Burdisso ammette: "Settimana prossima ci darà risposta"

Sullo sfondo le polemiche legate al suo addio alla Roma, in primo piano il futuro. Daniele De Rossi, dopo aver indossato i colori giallorossi per 18 anni, nei prossimi giorni potrebbe già decidere la nuova destinazione. Fra queste, anche l'ipotesi Boca Juniors, squadra di cui l'ex compagno Nicolas Burdisso è attuale direttore sportivo: "De Rossi mi darà una risposta la prossima settimana, non so dire una percentuale sul suo arrivo", le parole del dirigente argentino a "El show de Boca".