Del Genio: "James? Il Napoli dovrà sottostare alle condizioni del Real Madrid"

Paolo Del Genio, giornalista Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Radio Goal: "Ancelotti monitorerà a lungo Gaetano, non soltanto in ritiro. Credo che sia necessario vederlo in campo con il Liverpool, con il Barcellona, e capire che impatto avrà. Tra l'altro l'allenatore gli sta disegnando un nuovo ruolo, quello di centrocampista centrale, più arretrato rispetto a quello a cui siamo abituati a vederlo. James? Il Napoli non sarà mai paragonabile al Real Madrid e, quando ti siedi al tavolo con loro, bisogna andare incontro alle loro condizioni. Qualche condizione può dettarla il Napoli perché ha dalla sua la volontà di James, ma credo che sarà il Real a dettarle maggiormente".