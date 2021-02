Diritti tv Serie A, anche il Napoli scrive a Dal Pino: "Votare subito"

Sette club di Serie A hanno scritto al Presidente della Lega Paolo Dal Pino per arrivare già domani, durante l'assemblea di Lega, alla scelta relativa alle offerte di Sky e Dazn per i diritti tv del campionato nel triennio 2021/24. Di seguito il testo della lettera scritta da: Atalanta, Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio, Napoli e Verona.

"Egregio Presidente,

Le sottoscritte associate alla Lega Nazionale Professionisti Serie A richiedono che in occasione dell’Assemblea, da Lei convocata par mercoledì 17 febbralo, si ponga, senza indugio, in votazione l’assegnazione dei Diritti Audiovisivi campionato di Serie A pacchetto dirette a pagamento per il territorio itallano per le stagioni 2021/22, 2022/23, 2023/24.

L’esito, ormai acclarato, delle trattative private con le aziende che hanno risposto al bando, consente infatti di assumere una decisione consapevole, informata e proficua per il futuro del nostro campionato e rappresenta un successo commerciale rilevante, anche in considerazione del difficile contesto economico provocato dalla pandemia. La contrazione economica, largamente attesa, si è rilevata di portata inferiore alle drammatiche previsioni di taluni, a riprova sia del buon lavoro in sede di trattativa, sia del notevole appeal del calcio italiano di vertice in comparazione a quello delle altre cosiddette big 5, cioè Inghilterra, Germania, Spagna e Francia".