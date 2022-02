Domani a Napoli amici ed ex calciatori ricorderanno Gianni Di Marzio

In occasione del trigesimo della morte di mister Gianni Di Marzio, avvenuta il 22 gennaio 2022, un gruppo di vecchi amici lo ricorderà con affetto.

La Santa Messa verrà celebrata martedì 22 febbraio, alle ore 18, presso la Chiesa di San Giuseppe in via Riviera di Chiaia a Napoli, proprio nella zona dove era nato Di Marzio. L'iniziativa è dei “Pallonari della Chiesa del Carmine”, un gruppo di ex calciatori e tecnici che periodicamente si riunisce nella Basilica di Maria Santissima del Carmine Maggiore in piazza Mercato a Napoli.