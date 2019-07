Domani doppia conferenza con Elmas e Ancelotti: appuntamento alle 16.30 al teatro di Dimaro

Elif Elmas, il nuovo giocatore del Napoli, sarà presentato domani alle 16.30 nel teatro di Dimaro Folgarida. Con lui anche Carlo Ancelotti per la conferenza stampa finale del ritiro. La squadra, inoltre, sosterrà doppia seduta di allenamento: una al mattino alle 10 e l'altra alle 17.30. In serata la presentazione della squadra in Piazza Madonna della Pace.