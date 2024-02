GIOVANILI NUOVO ARRIVO IN PRIMAVERA? IN PROVA UN ESTERNO FRANCESE EX JUVENTUS Il mercato non si ferma mai, specie quello legato ai giovani. La Primavera di Tedesco potrebbe presto tesserare un nuovo calciatore. Si tratta del calciatore classe 2005 Randy Bandolo Obam, esterno dotato di grande atleticità, con un passato alla Juventus. Il francese... Il mercato non si ferma mai, specie quello legato ai giovani. La Primavera di Tedesco potrebbe presto tesserare un nuovo calciatore. Si tratta del calciatore classe 2005 Randy Bandolo Obam, esterno dotato di grande atleticità, con un passato alla Juventus. Il francese... LE ALTRE DI A ROMA, DE ROSSI: "L'INTER SI PUÒ BATTERE, SERVONO RISPETTO E SPAVALDERIA" (ANSA) - ROMA, 09 FEB - "Contro l'Inter servono intelligenza e conoscenza, ogni squadra del mondo è battibile. Lo è anche l'Inter. Ora si alza il livello ma nella gara secca possiamo vincere". Così Daniele De Rossi, tecnico della Roma,... (ANSA) - ROMA, 09 FEB - "Contro l'Inter servono intelligenza e conoscenza, ogni squadra del mondo è battibile. Lo è anche l'Inter. Ora si alza il livello ma nella gara secca possiamo vincere". Così Daniele De Rossi, tecnico della Roma,...