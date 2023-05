Dopo Napoli, la Nazionale torna a Milano: fissata gara con l'Ucraina

A un anno di distanza dalla sfida di Nations League con l’Inghilterra, decisa da un gol di Giacomo Raspadori, l'Italia tornerà a giocare a San Siro

A un anno di distanza dalla sfida di Nations League con l’Inghilterra, decisa da un gol di Giacomo Raspadori, l'Italia tornerà a giocare allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano, dove martedì 12 settembre (ore 20.45) affronterà l’Ucraina in un match valido per le qualificazioni al Campionato Europeo di Germania 2024.

L’Italia, che a giugno sarà impegnata nella Final Four di Nations League e che riprenderà il suo cammino nelle qualificazioni europee sabato 9 settembre a Skopje con la Macedonia del Nord, ha disputato a marzo le prime due gare del girone: gli Azzurri, sconfitti 2-1 a Napoli dall’Inghilterra, hanno poi battuto 2-0 Malta a Ta’ Qali e sono al momento secondi in classifica a quota 3 punti in compagnia della Macedonia del Nord in un gruppo guidato dalla nazionale di Southgate, in testa a punteggio pieno dopo i primi due incontri.