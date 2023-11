Dramma in Toscana: 5 morti e 4 dispersi per il maltempo

Dalla Città metropolitana fanno sapere che il contro dei dispersi è salito a quattro persone

Allerta maltempo in gran parte dell'Italia. Come riporta Sky Tg24 nel suo bilancio parziale, cinque morti e 4 dispersi in Toscana. Sarebbe una donna di 84 anni, morta a seguito di un malore, la terza vittima. Sempre a Montemurlo, nella frazione di Bagnolo, è morto un uomo di 85 anni, trovato riverso in acqua, in una stanza completamente allagata della sua abitazione. Allagato l'ospedale di Pontedera. Giani ha comunicato lo stato d'emergenza, previsto per oggi il picco della piena dell'Arno. Disperso vigile del fuoco nel Bellunese