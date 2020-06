Dramma Zanardi. È in gravissime condizioni in terapia intensiva: il bollettino delle ore 10

Aggiornamento clinico ore 10 del 20 giugno sulle condizioni dell’atleta Alex Zanardi. In merito alle condizioni cliniche dell’atleta, ricoverato dalle ore 18 del 19 giugno in gravissime condizioni al policlinico Santa Maria alle Scotte a seguito dell'incidente stradale avvenuto in provincia di Siena, la Direzione Sanitaria dell’Aou Senese informa che il paziente, sottoposto ad un delicato intervento neurochirurgico nella serata del 19 giugno, e successivamente trasferito in terapia intensiva, ha parametri emodinamici e metabolici stabili. E’ intubato e supportato da ventilazione artificiale mentre resta grave il quadro neurologico.