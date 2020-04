Dybala compra all'asta la maglia di Lavezzi: più di 2mila euro all'associazione Cannavaro-Ferrara

Si è tenuta ieri l'asta benefica della fondazione Cannavaro-Ferrara, che ha visto all'asta maglie di diversi calciatori tra cui anche quelli che hanno militato in casa Napoli, come Maradona o Lavezzi, o anche quelli che ci giocano ancora come Mertens. Ad aggiudicarsi la maglia del Pocho è stato un altro argentino, Paulo Dybala, che aveva partecipato anche all'asta di quella per Maradona. Per 2500 euro l'attaccante della Juve ha dunque versato nella casse della fondazione di Fabio Cannavaro e Ciro Ferrara una cifra importante per aiutare le famiglie napoletane in difficoltà durante l'emergenza Coronavirus.