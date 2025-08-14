E' il giorno di Napoli-Olympiacos: orario e piattaforme dove vederla

E' il giorno del terzo è ultimo test internazionale a Castel di Sangro. Il Napoli di Antonio Conte, dopo l'allenamento congiunto di ieri contro il Giugliano, quest'oggi scende in campo allo stadio Teofilo Patini per testare la forma fisica in vista del debutto in campionato di sabato 23 agosto contro il Sassuolo, sfidando i greci dell'Olympiacos Pireo.

Il calcio d'inizio è fissato per le ore 18.00. La partita sarà trasmessa su Sky Primafila, Dazn e OneFootball, in pay per view, al costo di 9.99 euro. Tuttonapoli.net, come sempre, vi proporrà il live testuale con un ampio pre e post-partita a cura dei nostri inviati a Castel di Sangro. Di seguito il riepilogo dei test estivi dei Campioni d'Italia.

A Dimaro:

Napoli-Arezzo 0-2

Napoli-Catanzaro 2-1

A Castel di Sangro:

Napoli-Brest 1-2

Napoli - Casertana: 1-1

Napoli-Girona 3-2

Napoli - Sorrento: 4-0

Napoli-Olympiacos 14 agosto ore 18