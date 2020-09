E’ il giorno di Napoli-Pescara: ecco orario e costo per seguirla

Il Napoli disputerà altre due amichevoli prima dell'inizio del campionato. Oggi il Pescara al San Paolo, fischio d'inizio alle ore 18. La partita sarà visibile in diretta su Sky Sport in pay per view al prezzo di 5,99 euro. Domenica, invece, gli azzurri voleranno in Portogallo, a Lisbona, per sfidare lo Sporting. La partita comincerà alle 19:30 portoghesi, ossia le 20.30 in Italia. Anche in questo caso il match andrà in onda in diretta su Sky, ma aumenta il costo: 9,99 euro. Ad annunciarlo è stato il Napoli stesso sul sito ufficiale.