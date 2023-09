Ecco la prima Italia di Spalletti: sorpresa da play, due 'napoletani' titolari

Le ultimissime indicazioni fornite da Tuttomercatoweb.com, al termine dell'allenamento andato in scena questo pomeriggio

Ultime da Coverciano per quanto riguarda la nuova Italia di Luciano Spalletti. Le ultimissime indicazioni fornite da Tuttomercatoweb.com, al termine dell'allenamento andato in scena questo pomeriggio, portano infatti ad eleggere in Bryan Cristante il favorito per scendere in campo come play dal primo minuto nella mediana con Barella e Tonali. La Nazionale, ricordiamo, scende in campo sabato sera a Skopje contro la Nord Macedonia nella prime delle due gare decisive per la qualificazione a Euro 2024. Per il resto - con Donnarumma titolare tra i pali - in difesa ci sarà Mancini al centro, con Bastoni favorito su Romagnoli. Sugli esterni, Di Lorenzo a destra mentre sulla sinistra è ballottaggio fra Dimarco e Spinazzola. In attacco, infine, con capitan Immobile, ci saranno Politano e Chiesa.

Questo il probabile 11 azzurro contro la Macedonia, schierato col 4-3-3: Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni (Romagnoli), Dimarco (Spinazzola); Barella, Cristante, Tonali; Politano, Immobile, Chiesa.