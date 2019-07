Elmas, l'intermediario: "Trattativa complicata, Ancelotti determinante! Napoli 10 giorni a Istanbul per chiudere..."

George Gardi, intermediario della trattativa che ha portato Eljif Elmas dal Fenerbahce al Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "E' stato complicato perché per il Fenerbahce era un simbolo. E' riuscito ad emergere in un anno difficile, è diventato l'idolo della piazza. La volontà del giocatore di venire a Napoli ha prevalso. E' un calciatore di grande personalità, è riuscito a giocare in uno stadio difficile a 19 anni, con un pubblico caloroso ed esigente come quello del Fenerbahce".

RUOLO - "E' un giocatore che può fare più ruoli. E' un centrocampista moderno, può recuperare tanti palloni e rendersi efficace anche in zona gol. Viene da un periodo in cui si è allenato poco. Ha giocato in nazionale fino a metà mese, ci vorrà qualche settimana di tempo per vederlo al meglio. E' un calciatore fisico, può farsi valere anche nel recupero palloni. Tatticamente può migliorare. Il campionato turco è fisico, ma a livello tattico ha molte lacune. Non c'è un grande insegnamento come nella scuola italiana. Infatti ha scelto di venire al Napoli anche per migliorare da questo punto di vista con Ancelotti. E' stata determinante la presenza del mister, ma anche la tenacia della dirigenza italiana. Micheli è stato a Istanbul per dieci giorni per fare questa trattativa, ma la presenza di Ancelotti l'ha convinto a scegliere Napoli nonostante ci fossero tante big europee su di lui".