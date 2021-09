Emergenza sulle fasce: Mario Rui e Di Lorenzo squalificati contro il Legia Varsavia

Emergenza sulle fasce per il Napoli in vista della prossima sfida europea contro il Legia Varsavia. Non solo Mario Rui, espulso nel primo tempo contro lo Spartak, anche Di Lorenzo non ci sarà. L’ex terzino dell’Empoli era diffidato ed è stato ammonito nei minuti di recupero del primo tempo in seguito alla rissa scoppiata in area di rigore del Napoli.