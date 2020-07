Empoli, Marino esplode: "Siamo stati defraudati! Serve il VAR in Serie B e anche in fretta!"

Il tecnico dell’Empoli Pasquale Marino torna a parlare dopo la sconfitta contro la Virtus Entella, dove la squadra toscana si è vista rimontare due reti, puntando il dito contro i tanti errori arbitrali: “Venerdì abbiamo giocato una delle nostre migliori gare, ottimi per mezzora anche se poi con un paio di nostri errori abbiamo rimesso i liguri in partita. Poi dopo il loro pareggio la gara ha preso una direzione tutta sua per cose che sono sotto gli occhi di tutti. Siamo stati defraudati per come trattati, mancano diversi cartellini nei confrinti dei calciatori dell’Entella, il loro primo rigore non c’era e di conseguenza Fiamozzi sarebbe rimasto in campo. Poi il gol annullato a Gazzola e la severissima espulsione di Henderson, in 700 partite non mi era mai capitato di vedere tanti episodi cosi ammassati in un’unica partita. Serve il VAR anche in Serie B e in fretta. - continua Marino come riporta Pianetaempoli.it - Avverto tra l’altro molta negatività intorno a questo gruppo, ma i ragazzi vanno solo elogiati. Il destino è ancora nelle nostre mani, possiamo ancora centrare i play off e quando sono arrivato si parlava di salvezza. Questo è un campionato strano, segnato da tante cose più grandi di noi e in cui è difficile avere costanza, ma vale per tutti. Vogliamo dare il massimo per ottenere il massimo e cosi faremo fino a che ci sarà l’ultima residua possibilità. Siamo convinti di meritare questa opportunità per quello che abbiamo fatto e per quello che facciamo ogni giorno. Io sono fiducioso e lo sono per le risposte del gruppo.”