FA Cup, clamoroso: il Tottenham di Conte fuori contro una squadra di Championship

TuttoNapoli.net

© foto di Getty/Uefa/Image Sport

Clamoroso in FA Cup, il Tottenham esce dalla competizione agli ottavi di finale. Gli eurorivali del Milan cadono sul campo dello Sheffield United, squadra di Championship, l'equivalente della nostra Serie B. Finisce 1-0 per i blades, decide una rete di Iliman Ndiaye al 79'. Gli Spurs a questo punto rischiano per l'ennesima stagione di chiudere senza un titolo. Resta solo la Champions League.