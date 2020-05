Fase 2, bozza del Decreto del Governo di maggio: possibile ritiro dei licenziamenti

Importanti novità trapelano sul decreto di maggio, atteso in settimana per le misure in campo economico. Chi a inizio emergenza ha licenziato per "giustificato motivo oggettivo" potrà ritirare il recesso, facendo contestualmente richiesta di Cig in deroga dalla data del licenziamento, a prescindere dal numero di dipendenti dell'impresa. Lo prevede la bozza del nuovo decreto secondo indiscrezioni riportate dall'agenzia ANSA. La misura varrebbe per i rapporti di lavoro interrotti tra il 23 febbraio e lo stop ai licenziamenti, in vigore dal 17 marzo. Il rapporto di lavoro sarebbe quindi ripristinato "senza soluzione di continuità" e "senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro".