Ferlaino, che spavento: cade dalle scale e si frattura il setto nasale

Corrado Ferlaino, ex presidente del calcio Napoli, ha subito la frattura del setto nasale e una botta alla fronte in seguito ad una caduta dalle scale. Lo riporta l'edizione online de IL Mattino, che spiega come 'tutto sommato le sue condizioni sono buone".

Il presidente dei primi due scudetti del Napoli "È vigile e anche in grado di fare qualche battuta" si legge.