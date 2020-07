FIFA 21, svelato il trailer e la data d'uscita del popolare videogame

Negli ultimi due giorni Electronic Arts ha svelato i primi dettagli di FIFA 21: dall'uomo copertina, che sarà Kylian Mbappé ("Un sogno diventato realtà" ha dichiarato l'asso del Paris Saint-Germain), al trailer del gioco. E soprattutto la data d'uscita: il 9 ottobre. Il popolare gioco sarà disponibile per PC (Origin e Steam), PS4, Xbox One e Switch. Aaron McHardy, Executive Producer di EA SPORTS FIFA, ha dichiarato: "Insieme a uno dei più grandi aggiornamenti apportati alla modalità Carriera e a un maggiore realismo di gioco, continuiamo a colmare il divario tra il mondo reale e quello virtuale del calcio. I nostri fan avranno nuove possibilità per giocare ad uno splendido gioco amato da tutti noi".