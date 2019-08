Fiorentina-Galatasaray, Chiesa parte a sorpresa dalla panchina

Queste le scelte di Vincenzo Montella e di Fatih Terim per la partita amichevole in programma alle ore 21 contro il Galatasaray. Esordio per Milan Badelj in questa sua nuova esperienza alla Fiorentina, mentre Federico Chiesa va in panchina. Ecco le formazioni ufficiali:



FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Biraghi, Ranieri, Milenkovic, Lirola; Badelj, Benassi, Castrovilli; Boateng, Sottil, Montiel

GALATASARAY (4-3-3): Muslera; Marcos, Belhanda, Linnes, Nagatomo; Seri, Donk, Durmaz, Feghouli, Diagne