FOTO - Le condizioni di Grosso all'indomani del vergognoso assalto dei tifosi dell'OM

Come sta Fabio Grosso? Con dodici punti di sutura, ma bene, per fortuna. Ieri l'allenatore dell'Olympique Lione è rimasto ferito nell'assalto dei tifosi dell'Olmypique Marsiglia al pullman della formazione da lui guidata, rischiando tra l'altro di perdere un occhio. Sky Sport ha pubblicato l'immagine delle condizioni dell'ex campione del mondo.

The seriousness of Fabio Grosso’s injury the day after the Lyon bus was attacked by Marseille ultras. pic.twitter.com/uwTeAcz8US