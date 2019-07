FOTO - Maradona ringrazia Napoli: "Che accoglienza agli argentini, si sentiranno a casa!"

Diego Armando Maradona ha voluto ringraziare Napoli per la bella accoglienza all'Argentina all'Universiade: "Voglio ringraziare con tutto il cuore i napoletani, per l'accoglienza riservata ieri alla delegazione del mio Paese al San Paolo, nella cerimonia d'apertura della Napoli 2019 Summer Universiade. E voglio ringraziare anche le ragazze e i ragazzi argentini che hanno mostrato la mia maglia durante la sfilata. È un gesto che mi tocca l'anima e un modo per essere lì con tutti voi. Sono certo che vi faranno sentire come a casa, non ho dubbi. Vamos Argentina e forza Napoli sempre!".