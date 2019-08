FOTO - Oggi Younes compie 26 anni, gli auguri della Ssc Napoli

Compleanno in casa Napoli. Amin Younes, infatti, compie oggi 26 anni. Questi gli auguri sul sito ufficiale della Ssc Napoli per il giocatore tedesco: "Compleanno in casa azzurra. Amin Younes compie 26 anni. L'attaccante del Napoli è nato il 6 agosto del 1993 a Dusseldorf (Germania). Ad Amin vanno gli auguri di tutta la SSC Napoli".