FOTO - Sorpresa in Lussemburgo: la torta Osimhen anche nel Granducato Partenopeo

Qualche giorno fa Andrea Castaldo , Presidente del Club Napoli Lussemburgo del gruppo Unione Azzurra nel Mondo, ha festeggiato il suo compleanno ricevendo una gradita ed inattesa sorpresa. Sua moglie Rossana, la quale condivide con il marito, i figli ed il club la passione per il Napoli, ha preparato la famosa torta Osimhen per la prima volta in Lussemburgo. Farcita di crema pasticciera, ricoperta di una glassa di cioccolato fondente e cresta al pan di spagna morbido; e non poteva mancare la mascherina.

Come si sta preparando il Club alle prossime partite di campionato?

”Restando con i piedi per terra, spingendo gli azzurri anche da qui fino alla matematica e consapevoli che il vantaggio sulla seconda è considerevole, il Club attende oltre 100 tifosi alla partita che potrebbe sancire la fine dei giochi. Abbiamo previsto bandiere e t-shirt uguali per tutti i soci per tingere d’azzurro il granducato, striscioni sono in arrivo da Napoli per il club e per i nostri balconi. L’idea è di recarci tutti nei pressi del Palazzo Granducale, nel centro della città.Vogliamo condividere con tutti gli sportivi un traguardo di una squadra che sta dimostrando di essere un grande modello per il calcio italiano, ancor di più dinnanzi alle note faccende giudiziarie Juventus.Ovviamente molti di noi saranno presenti anche al DAM per vivere di persona quel che sarà”.

La Champions?

”Sognare è lecito, riuscirci un’impresa. La squadra è matura per affrontare tutto in questo momento e noi siamo con lei pronti per la sfida”.