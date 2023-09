Gabri Veiga protagonista con la Spagna Under 21: doppietta in 56 minuti contro Malta

Protagonista di uno dei più seguiti tormentoni estivi, il centrocampista dell'Al-Ahly Gabri Veiga ha realizzato una doppietta in meno di un'ora di gioco

Protagonista di uno dei più seguiti tormentoni estivi, il centrocampista dell'Al-Ahly Gabri Veiga ha realizzato una doppietta in meno di un'ora di gioco nella sfida che ha visto la Spagna Under 21 vincere 6-0 sul campo di Malta. La squadra del ct Santiago Denia ha regolato la partita realizzando tre gol per tempo: nella prima frazione, oltre alla doppietta di Veiga, il gol di Lopez dopo cinque minuti. Nella ripresa le reti di Akomach, Torre e Turrientes