Garcia ed i numeri di inizio stagione: le sue squadre partono sempre a razzo

All’esordio in Serie A, stagione 2013-2014, Rudi Garcia superò per 2-0 in trasferta il Livorno del collega Davide Nicola. Non solo.

Le squadre italiane del coach francese sono sempre partite bene in campionato. Nella stagione successiva, quella 2014-2015, i giallorossi ebbero la meglio all’Olimpico sulla Fiorentina di Vincenzo Montella con un altro 2-0. Mentre nel 2015-2016, l’ultimo torneo tricolore per l’ex Olympique Marsiglia, finì 1-1 al Bentegodi contro l’Hellas Verona guidato da Andrea Mandorlini. Insomma, bilancio di 2 successi e 1 segno X, 7 punti raccolti sui 9 in palio.

Senza scordare che alla sua primissima esperienza mise assieme 10 vittorie nelle prime 10 giornate.

Il nuovo coach del Napoli ha incrociato in Serie A mister Eusebio Di Francesco in 5 occasioni: fuori casa ha sempre vinto, sul proprio campo ha sempre fatto X. Pertanto è imbattuto!

C’è 1 solo precedente fra Garcia e il Frosinone: 2-0 al terzo turno del 2015-2016.

Viceversa, gli intrecci fra il tecnico dei ciociari e il Napoli, quelli in Serie A, ammontano a 13. Queste le statistiche che producono: 2 affermazioni, 4 pareggi, 7 battute d’arresto. Di Francesco ha incrociato uomini e schemi con gli attuali campioni d’Italia dalle panchine di Lecce, Sassuolo, Roma, Sampdoria e, per ultimo, Cagliari. Non fa punti dall’1-1 del 2018-2019 quando metteva in campo la Maggica, poi sono arrivati KO con Doria e Casteddu.

TUTTI I PRECEDENTI FRA DI FRANCESCO E GARCIA IN CAMPIONATO

0 vittorie Di Francesco

3 pareggi

2 vittorie Garcia

5 gol fatti dalle squadre di Di Francesco

10 gol fatti dalle squadre di Garcia

TUTTI I PRECEDENTI FRA DI FRANCESCO E IL NAPOLI IN CAMPIONATO

2 vittorie Di Francesco

4 pareggi

7 vittorie Napoli

15 gol fatti dalle squadre di Di Francesco

25 gol fatti dal Napoli

TUTTI I PRECEDENTI FRA GARCIA E IL FROSINONE IN CAMPIONATO

1 vittoria Garcia

0 pareggi

0 vittorie Frosinone

2 gol fatti dalle squadre di Garcia

0 gol fatti dal Frosinone