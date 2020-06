Gattuso sceglie i piccoletti, in campo il tridente dei senatori per l'assalto alla Coppa

E' stata diramata pochi minuti fa la formazione ufficiale scelta da Gattuso per la sfida di coppa Italia che vedrà di fronte Napoli e Juve. Tanti i dubbi emersi alla vigilia, soprattutto su quelli che sarebbero stati gli uomini dell'attacco che avrebbe scelto l'allenatore calabrese. Alla fine Ringhio si è affidato ai senatori, i famosi piccoletti che hanno sempre rappresentato un'arma importante per i suoi predecessori.

Niente Politano, dunque, con Callejon che ritrova la sua posizione sulla destra del fronte d'attacco, cosi come Mertens - fresco di rinnovo, come annunciato oggi - per il quale qualcuno aveva ipotizzato un avvio in panchina per riprendere fiato dopo il match contro l'Inter, con Milik pronto a scendere in campo dall'inizio. Cosi non è stato, i senatori dell'attacco azzurro sono tutti in campo, tutti pronti a dare battaglia per la Coppa Italia.