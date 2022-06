Gattuso torna in pista e riparte da LaLiga: è fatta col Valencia!

TuttoNapoli.net

© foto di Image Sport

Arrivano solo che conferme: Gennaro Gattuso si appresta a diventare il nuovo allenatore del Valencia, con cui l'italiano dovrebbe accordarsi per i prossimi due anni. L'allenatore ex Milan e Napoli è volato ieri a Singapore, per un meeting con il presidente Peter Lim, in cui si costruiranno le basi della squadra della prossima stagione. E a confermare la notizia è anche la radio ufficiale del Valencia, che spiega come la chiusura dell'accordo sia ormai imminente.