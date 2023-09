Germania, Nagelsmann in pole ed il Bayern può liberarlo senza pagamento clausola

Potrebbe sbloccarsi a breve la situazione per quanto riguarda la panchina della Germania.

© foto di www.imagephotoagency.it

Potrebbe sbloccarsi a breve la situazione per quanto riguarda la panchina della Germania. La Federazione aveva esonerato Hansi Flick dopo il ko interno per 4-1 contro il Giappone e aveva messo nel mirino fin da subito Julian Nagelsmann, giovane 36enne allenatore esonerato a sua volta dal Bayern Monaco in favore di Tuchel. Al momento la trattativa era bloccata in quanto il tecnico è sotto contratto ancora per tre anni con la formazione biancorossa.

Ok del Bayern

Secondo quanto riporta la Bild, i bavaresi avrebbero accettato di liberare Nagelsmann dal suo contratto così che possa legarsi alla Nazionale tedesca. Il Bayern infatti, si legge, non avrebbe chiesto compensi alla Federazione ma dall’altra parte c’è il procuratore del tecnico che vorrebbe i costi di risoluzione, circa 20 milioni di euro, siano coperti. Adesso la palla passa in mano alla DFB.