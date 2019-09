Giuseppe Rossi sbotta: "Ho tanta ravvia, voglio giocare in Serie A!"

Il Napoli Primavera affronta il Torino domani per la prima giornata di campionato.

MULTIMEDIA VIDEO&FOTO TN - KOULIBALY E GHOULAM TRA GLI STUDENTI DI SCAMPIA: BOATO PER GLI AZZURRI Giornata tra gli studenti per Faouzi Ghoulam e Kalidou Koulibaly. I due calciatori del Napoli hanno fatto visita a Scampia agli studenti del Liceo Elsa Morante per affrontare temi come immigrazione ed integrazione. Ecco il video e le foto di Tuttonapoli. Giornata tra... Giornata tra gli studenti per Faouzi Ghoulam e Kalidou Koulibaly. I due calciatori del Napoli hanno fatto visita a Scampia agli studenti del Liceo Elsa Morante per affrontare temi come immigrazione ed integrazione. Ecco il video e le foto di Tuttonapoli. Giornata tra...