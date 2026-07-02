Prima pagina Caso Di Gregorio, Tuttosport: "Bufera Juve dopo parole agente"

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Il caso Di Gregorio accende il dibattito in casa Juventus. Se ne parla su Tuttosport in prima pagina. A far discutere sono state le dichiarazioni pubblicate sui social dal procuratore del portiere, parole che hanno alimentato interrogativi sul futuro dell'estremo difensore e creato un clima di tensione attorno all'ambiente bianconero.

Liberali verso il Como, Tonali nel mirino del Tottenham

Non mancano le novità anche sul fronte delle trattative. Mattia Liberali, giovane talento del Milan, avrebbe deciso di accettare la proposta del Como, scegliendo il progetto tecnico guidato da Cesc Fabregas. Una decisione che rappresenta una delusione per il club rossonero, intenzionato a trattenere uno dei prospetti più interessanti del proprio vivaio. Riflettori puntati anche su Sandro Tonali che va al Tottenham per 116 milioni. Affare da record per un giocatore italiano.