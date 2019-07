Guai per l'ex Juve Trezeguet, ritirata la patente per guida in stato di ebrezza

Brutta avventura per David Trezeguet che nei giorni scorsi sarebbe stato fermato dalla polizia e sarebbe stato multato per un tasso alcolico superiore al consentito. Per l'ex giocatore della Juventus è scattato dunque anche il ritiro della patente ma come riporta Il Corriere di Torino, inizialmente Trezeguet si sarebbe rifiutato di sottoporsi all'alcoltest e solo dopo un'ora avrebbe accettato la prova dell'etilometro, eseguita poi più volte per avere la certezza dell'esito. Pertanto durante il controllo Trezeguet avrebbe discusso a lungo con gli agenti e sarebbe così scattata inevitabilmente la denuncia.