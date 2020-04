Guarita dal coronavirus, muore all'improvviso e la salma è positiva: caso inquietante a Giugliano

Un caso particolare si è verificato all'ospetale di Giugliano, dov'era ricoverata ed è morta A.M., 55 anni, figlia di un imprenditore del settore ittico di Mugnano, a sua volta deceduto un mese prima per coronavirus. La donnna aveva contratto il Covid-19, ma poi l'aveva battuto: due tamponi erano risultati negativi e la signora pareva guarita. Due giorni fa, poi, un improvviso malore e il ricovero d'urgenza. Ieri la 55enne non ce l'ha fatta e la salma sottoposta come da protocollo a ulteriore tampone ha dato esito positivo. La donna, dunque, è da annoverare nell'elenco delle persone decedute a causa del virus. A scriverlo è Il Mattino.