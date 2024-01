La7 - Arrestato il fratellastro di Cassano: era in una banda che svaligiava appartamenti

Inizio di 2024 tutt'altro che felice per Antonio Cassano

Inizio di 2024 tutt'altro che felice per Antonio Cassano. È di pochi minuti fa la notizia che Giovanni Cassano, fratellastro dell'ex attaccante di Bari, Roma, Real Madrid, Sampdoria, Milan e Inter, è stato arrestato, assieme ad altre sette persone, dalle Forze dell'Ordine a Bari in quanto componenti di una banda specializzata in furti in casa.

A riportare la notizia è La7 che riporta anche le modalità con le quali la banda di cui Giovanni Cassano era il vertice agiva: i malviventi utilizzavano chiavi sottratte alle vittime oppure riprodotte grazie alla complicità del titolare di un negozio di ferramenta, a cui venivano fornite le foto delle chiavi da duplicare, per entrare nelle abituazioni e svaligiarle.