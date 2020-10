Sky - Nuovo Dpcm slitta a domani? Regioni hanno chiesto 24 ore di tempo

L’atteso arrivo del nuovo DPCM in materia di misure anti contagio da coronavirus potrebbe slittare a domani. Secondo quanto riferito da Sky TG 24, infatti, le Regioni e gli altri enti locali avrebbero chiesto al governo altre 24 ore per valutare le soluzioni proposte nell’incontro andato in scena questo pomeriggio e concluso da pochi minuti. Conte è ora in riunione con i capigruppo di maggioranza.