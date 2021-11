SSC Napoli, domani la ripresa: Spalletti concede giorno libero alla squadra

Dopo il successo contro la Salernitana, il Napoli riprenderà domani gli allenamenti all'SSC Napoli Konami Training Center. Luciano Spalletti concede dunque un giorno di riposo alla squadra, come annunciato dal sito ufficiale del club con questa nota: "Gli azzurri preparano il match contro il Legia Varsavia in programma giovedì in Polonia per la quarta giornata di Europa League (ore 18.45).