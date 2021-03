Ibra-show a Sanremo, ecco il suo 11 del Festival: "Orchestra in difesa, Lauro stopper"

(ANSA) - SANREMO, 06 MAR - "In attacco Zlatan e Ibra. Al centrocampo Fiorello, sarebbe un bravissimo fantasista e il calcio senza fantasia non è bello. In difesa l'orchestra, che ha difeso con i denti la forza della musica". E' la formazione che Ibrahimovic ha portato per la partita del festival di Sanremo. "E io?", chiede Amadeus. "Tu portiere, se non ti va bene vai in panchina, se no vai in tribuna, se no vai a casa". Nel ruolo dello stopper Ibra mette Achille Lauro: "così mette paura agli avversari e stanno lontano. Volevo fare lo scambio di maglia, ma non si può: è sempre nudo". Poi, guardando la giacca nerazzura di Ama, ammette di avere fatto un errore: "non ho deciso io il colore della tua giacca". (ANSA).