IbraMania, il ct Svezia: "Deve essere coinvolto, è il migliore svedese di sempre"

Interrogato sul possibile rientro in Nazionale di Zlatan Ibrahimovic - intenzione ribadita in un post nei giorni scorsi - Janne Andersson, commissario tecnico della Svezia, ha spiegato come sia possibile, registrando un'apertura insolita dopo tanti no. "Lui stesso deve essere coinvolto. Mi ha chiaramente detto già nel 2016 che non voleva venire in nazionale, negli anni ho rispettato questa sua scelta". Anche perché lo stesso tecnico ha spiegato come sia il "miglior giocatore svedese di sempre".