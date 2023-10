Il Bari fa fatica a ingranare, l'ex azzurro Maiello: "Non basta quanto stiamo facendo"

Dopo il pareggio contro la Reggiana, il centrocampista del Bari Raffaele Maiello ha parlato ai microfoni di Radio Bari

Dopo il pareggio contro la Reggiana, il centrocampista del Bari Raffaele Maiello ha parlato ai microfoni di Radio Bari: “Dobbiamo crescere e dobbiamo farlo in fretta. Possiamo fare meglio ma ci prendiamo questo punto, pur con la consapevolezza che quello che stiamo facendo ancora non basta. Mi auguro che la sosta possa darci una mano per diventare squadra, è un aspetto che al momento ci manca e dobbiamo implementare le nostre prestazioni nell’arco dei novanta minuti. Nel secondo tempo abbiamo fatto fatica e migliorare sotto questo punto di vista è fondamentale".