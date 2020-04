Il Bayern è tornato ad allenarsi: ecco le regole e i divieti imposti dal club

Il Bayern Monaco questa mattina è tornato ad allenarsi. Ad annunciarlo, nella serata di ieri lo stesso club bavarese: "Da lunedì 6 aprile, i calciatori del Bayern torneranno ad allenarsi a piccoli gruppi. La DFL aveva precedentemente raccomandato uno stop degli allenamenti fino a domenica 5 aprile e tutte le norme igieniche verranno rispettate. Gli allenamenti si svolgeranno a porte chiuse e chiediamo ai nostri fan di continuare a seguire le istruzioni delle autorità e quindi, per favore, non venire ai campi di allenamento dell'FC Bayern".

Ma come si sono allenati i calciatori? Divisi in gruppi da 5, i calciatori hanno dovuto rispettare la distanza di un metro e mezzo l'uno dall'altro: nessun duello, quindi, ma allenamento col pallone. I giocatori già dal garage sotterraneo sono stati divisi e si sono cambiati in spogliatoi diversi: in ogni spogliatoio, erano ammessi solo due calciatori. Nessuna stretta di mano, nessun abbraccio, ma una distanza assicurata dai coni precedentemente disposti sul terreno di gioco.