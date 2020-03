Il calcio si ferma! Ecco tutte le partite di Serie A che saranno rinviate: per il Napoli due impegni

Sassuolo-Brescia, vinta dai neroverdi per 3-0, sarà l'ultima partita che vedremo per un lungo periodo. Come annunciato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ai tempi del coronavirus anche il calcio viene sospeso, a partire dalla Serie A. Il consiglio FIGC di domani non potrà fare altro che ratificare questa decisione: ecco tutte le partite di Serie A in programma da qui al 3 aprile, destinate inevitabilmente a essere rinviate.

Recuperi 25^ GIORNATA

Mercoledì 18 marzo 2020

15.00 Hellas Verona-Cagliari

18.30 Atalanta-Sassuolo

18.30 Torino-Parma

da definire Inter-Sampdoria

27^ GIORNATA

Venerdì 13 marzo

18.30 Hellas Verona-Napoli

20.45 Bologna-Juventus

Sabato 14 marzo

15.00 SPAL-Cagliari

18.00 Genoa-Parma

20.45 Torino-Udinese

Domenica 15 marzo

12.30 Lecce-Milan

15.00 Atalanta-Lazio

15.00 Fiorentina-Brescia

18.00 Inter-Sassuolo

20.45 Roma-Sampdoria

28^ GIORNATA

Venerdì 20 marzo

20.45 Lazio-Fiorentina

Sabato 21 marzo

15.00 Brescia-Genoa

18.00 Sampdoria-Bologna

20.45 Juventus-Lecce

Domenica 22 marzo

12.30 Sassuolo-Hellas Verona

15.00 Udinese-Atalanta

15.00 Napoli-SPAL

15.00 Cagliari-Torino

18.00 Milan-Roma

20.45 Parma-Inter