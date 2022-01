Il Camerun non si ferma: 2-0 alla Guinea e vola in semifinale, 87' per Anguissa

Il Camerun non si ferma e va avanti in Coppa d'Africa. La formazione del paese ospitante ha battuto 2-0 il Gambia nei quarti di finale e accede al turno successivo grazie alla doppietta di Ekambi. Per l'azzurro Anguissa 87 minuti di alto livello. Nel finale il centrocampista è stato sostituito da Neyou. Il Senegal di Koulibaly, invece, affronterà domani il quarto di finale contro la Guinea.