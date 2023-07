Il futuro di Osimhen e l'erede di Kim alla DS: dalle 23.45 parla Venerato

Stasera su Rai Due alle 23.45 (circa) va in onda la 'Domenica Sportiva Estate' condotta da Fabrizio Tumbarello.

Stasera su Rai Due alle 23.45 (circa) va in onda la 'Domenica Sportiva Estate' condotta da Fabrizio Tumbarello. In diretta l'esperto di mercato Ciro Venerato con le ultime novità sul mercato delle big di serie A. Focus azzurro dedicato al futuro di Osimhen e all'erede di Kim. Lista ulteriormente scremata in difesa. Novità imminenti.