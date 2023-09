Il Genoa è la vittima preferita di Raspadori: i numeri dell'attaccante contro i rossoblù

Giacomo Raspadori ha segnato tre gol in sei partite disputate contro il Genoa in Serie A.

Giacomo Raspadori ha segnato tre gol in sei partite disputate contro il Genoa in Serie A. Contro nessuna squadra - riferisce Opta - ha fatto meglio nel massimo campionato (al pari di Juventus e Spezia). Tra i calciatori della Serie A 2023/24 che non hanno ancora segnato, solo Ylber Ramadani (11) ha tentato più conclusioni dell’attaccante del Napoli (10).