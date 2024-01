Il Napoli non ha mai perso in casa con la Salernitana ed è imbattuto da 11 gare: tutti i numeri

Il Napoli non ha perso alcuna delle 14 gare casalinghe giocate contro la Salernitana in tutte le competizioni:

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli è rimasto imbattuto in tutte le ultime 11 partite disputate contro la Salernitana, considerando tutte le competizioni: sette successi e quattro pareggi nel periodo. L’ultima vittoria dei granata contro i partenopei risale al 24 novembre 2002, quando si imposero per 2-0, in trasferta, nel campionato di Serie B.

Il Napoli non ha perso alcuna delle 14 gare casalinghe giocate contro la Salernitana in tutte le competizioni: nove vittorie e cinque pareggi nel parziale; soltanto contro quattro squadre i partenopei contano più sfide interne in tutte le competizioni senza mai aver subito una sconfitta: Cesena (22), Ascoli (19), Pescara (16) e Cremonese (15). Lo riferiscono i colleghi di Opta.